Специализиран екип от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди корозирала ръчна граната тип Ф1 в област Плевен. Гранатата е открита в близост до частен имот в село Петърница.

При стриктно спазване на мерките за безопасност екипът, с ръководител лейтенант Свилен Маринов, е транспортирал и унищожил гранатата в покрайнините на селото.

Снимка: Пресцентър МО

Действията на военните са по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Редактор: Ивета Костадинова