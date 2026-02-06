Снимка: Пресцентър МО
Тя е открита до частен имот
Специализиран екип от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди корозирала ръчна граната тип Ф1 в област Плевен. Гранатата е открита в близост до частен имот в село Петърница.
При стриктно спазване на мерките за безопасност екипът, с ръководител лейтенант Свилен Маринов, е транспортирал и унищожил гранатата в покрайнините на селото.
Снимка: Пресцентър МО
Действията на военните са по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Пресцентър МО
