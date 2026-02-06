-
Десислава Моралес, Анна-Мария Чернева и Цветелина Маринова представиха постановката „Прекалено напудрено и адски фалшиво“
В рубриката „Предизвиквам те…” днес Деси Жаблянова ни среща с Десислава Моралес, Анна-Мария Чернева и Цветелина Маринова от група „Expose“. Трите жени представят театралното представление „Прекалено напудрено и адски фалшиво“. Режисьор на постановката е Ивайло Спасов.
Те споделиха още как сцената ги сплотява и превръща работата им в едно добро приятелство.
„Предизвиквам те”: Актьорите Антъни Пенев и Ралица Попова споделят една сцена
А на финала – Деси Жаблянова провери как се справят с разбиването на белтъци, докато пеят.
Повече гледайте във видеото.
