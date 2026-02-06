Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон в Благоевград, част от Трето бригадно командване, обезвреди днес, 6 февруари, два 100-мм учебно-тренировъчни снаряда. Опасната находка е била открита в мазето на частен дом в град Гоце Делчев.

Военнослужещите са разузнали и транспортирали боеприпасите до покрайнините на града, където те са били унищожени при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Операцията по обезвреждането е ръководена от старши лейтенант Тодор Белчев.

Екипът от Сухопътните войски се е отзовал след официално искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на началника на отбраната.

Редактор: Мария Барабашка