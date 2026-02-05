Сръбската полиция арестува мъж, заподозрян в хвърляне на бомба срещу дома на популярния попфолк певец Здравко Чолич, а друг човек се издирва, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от кореспондента на БТА в Белград Теодора Енчева.

Задържаният е на 32 години и е обвинен в "неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия и взривни вещества и причиняване на опасност". Наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 48 часа.

Министерството на вътрешните работи заяви още, че има съмнение, че мъжът и издирваното лице са дошли пред семейния дом на Чолич в белградския квартал „Дедине“ на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, където са активирали и хвърлили ръчна граната в двора.

Силният взрив уплашил съседите и причинил големи материални щети на вилата на 74-годишния изпълнител.

След като срещу дома му в Белград беше хвърлено взривно устройство, Здравко Чолич заяви, че всички членове на семейството му са добре и че е той се намира в Загреб, където довършва своя нов албум.

„Дедине“ е един от най-скъпите и елитни квартали в Белград, като цените на недвижимите имоти там са сред най-високите в Сърбия. Средната цена на квадратен метър е около 4000 евро, докато луксозните къщи и вили често струват милиони.

