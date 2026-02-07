Предстоящите почивни дни ще са с променлива облачност. В събота видимостта преди обяд ще е намалена в равнинната част на страната. Валежи от дъжд в ранните часове и около обяд ще има в Западна, Централна и Югоизточна България с тенденция в хода на деня да спират и облаците да се разкъсват.



В неделя призори ще има условия за мъгли в Северна и Източна България. Облачността обаче по-късно ще се разкъсва в северната половина на страната, докато в Южна България ще вали дъжд. И през двата дни по-високо в Рило-Родопските масиви ще вали сняг.



Вятър – без особено силни пориви. Дневните температури ще останат над обичайните зимни нива – в повечето райони в събота между 10 и 15 градуса, в Северна България – до 5-7 градуса. В неделя и в северната половина на страната термометрите ще скочат над 10 градуса.



Предстоящата седмица ще започне с поредното кратко застудяване. В понеделник преди обяд ще се показва слънцето. Следобед ще се увеличи облачността и ще се появи студен вятър от Североизток. Ще завали дъжд, който привечер, през нощта и във вторник в много западни и централни райони ще премине в сняг.





Във вторник ще остане облачно, макар валежите да намаляват и спират. Срядата ще е мъглива призори, след това ще има разкъсвания на облаците. От четвъртък до края на седмицата – динамично време с променлива, често значителна облачност. Валежите ще са преобладаващо от дъжд, в значителни количества в източните райони.



Температурите в началото на седмицата ще са около обичайните за зимата. Застудяването ще е най-осезаемо в понеделник вечерта и вторник призори с температури до минус 5 – минус 6 градуса в Северна България. Дневните стойности във вторник ще са от 2 до 7 градуса. След това отново очакваме по-топъл период – термометрите ще „играят” между 10 и 15 градуса.

