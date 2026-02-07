Със специална церемония в католическата катедрала „Свети Лудвиг” в Пловдив встъпи в длъжност новият епископ на Софийско-пловдивската епархия монсеньор Румен Станев. Той беше назначен на поста с официален декрет на папа Лъв XIV. На тържествената литургия присъстват кардинали и архиепископи от Балканите и Ватикана, както и представители на Българската православна църква, мюсюлманското вероизповедание и Арменската църква.

Моментът е с особено значение за католическата общност в България, тъй като Софийско-пловдивската епархия е най-голямата от трите католически диоцеза в страната. Интересът към церемонията е много голям. Пред храма са обособени зони с големи екрани, на които богослужението и процесията могат да се наблюдават на живо.

В началото на службата на български език беше прочетена папската була, с която монсеньор Румен Станев официално е назначен за епископ. В знак на духовната му власт тържествено му бяха връчени пасторалът и епископският жезъл.

В първото си послание като владика монсеньор Станев подчерта, че основен акцент в служението му ще бъде запазването на семейството и традиционните семейни ценности. „За мен семейството е изключително важно, защото днес виждаме как то и различните авторитети са силно атакувани. Ако можем да го спасим и да го продължим, това е огромна мисия. Младежите не са бъдещето, те са настоящето. В семейството включваме и възрастните хора, носители на мъдрост, знание и опит. Ако успеем да обхванем мъжа и жената, децата, възрастните и нуждаещите се, тогава обхващаме почти всичко”, заяви монсеньор Румен Станев.