Град Раковски, известен като "столицата на българските католици", вече има собствен музей, посветен на историята и традициите на местното население. Музеят се намира в сградата на читалището до най-голямата католическа църква в града „Пресвето Сърце Исусово“.

Засега експозицията е разположена в една от залите, но плановете са тя да се разшири и да включва още повече експонати. Откриването съвпадна с 60-годишнината от обявяването на Раковски за град.

Сред най-ценните експонати са предмети от семейната колекция на 88-годишната Милка Замярска. Тя е дарила вещи, пазени от поколения, за да могат да бъдат съхранени и показани на гражданите. Някои от предметите датират още от 1862 година.

„Този стан го наследих от баба и дядо. Тъчахме на него. Чергите, пътеките, предачките - всичко това е част от живота ни и искам младите да видят как сме живели“, разказва Милка Замярска.

В музея могат да се видят шевни машини, традиционни носии, корита за вода, уреди за предене на прежда, налъми и множество други автентични предмети, свързани с бита на местното население.

„Обяснявах на децата за какво е служила паламарката и как се е извършвало жъненето. Важно е младите да се докоснат до нашата култура и история“, споделя Венцислав Чавдаров, председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В бъдеще музеят ще включва и специален кът, посветен на посещенията на папа Йоан Павел II и папа Франциск в България, както и на българския папа Йоан XXIII. Планира се да бъдат изложени и антични артефакти, открити в околностите на Раковски и близкото село Белозем, където се е намирало голямо римско селище.

Жителите на Раковски са убедени, че музеят ще запази паметта за корените им и ще предаде историята на града на следващите поколения.

„Младите да видят как сме живели ние, възрастните, и да оценят трудностите, през които са преминали техните баби и майки“, казва Милка Замярска.