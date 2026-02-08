В последния ден на седмицата времето остава значително по-топло от обичайното. С някои регионални изключения дневните температури ще са от 10 до почти 15 градуса. Преди обяд в много ниски части на страната ще е с понижена видимост. По-късно облачността в северната половина на страната ще е с разкъсвания, докато южно от Стара планина се очакват валежи от дъжд, във високия планински пояс и от сняг.



Седмицата на виното и любовта ще започне с кратък епизод на зимата. В понеделник с нахлуването на студен въздух от Североизток ще се усили вятърът. В хода на деня ще има валежи от дъжд, които с понижението на температурите, привечер, през нощта и във вторник ще преминат в сняг. Освен в планините, снеговалеж се очаква и в ниската част на Западна и Централна България, както и в Лудогорието. В отделни точки на страната е възможно валежът да е временно интензивен с предпоставки за усложнен трафик.





Температурите ще се понижат. В топлите часове в понеделник термометрите ще са между 4 и 9 градуса. Вторник и сряда сутринта ще паднат до минус 3 – минус 4 в Северна България.



В средата на седмицата времето ще е спокойно, без валежи, с условия за мъгла в ранните часове, но и със слънчеви разкъсвания в хода на деня. Температури в сряда следобед ще са между 5 и 10 градуса.



От четвъртък до неделя отново динамична обстановка с развитието на средиземноморски циклони. Значителни валежи от дъжд се очакват в петък, непосредствено преди Деня на виното и любовта и след това – в самия край на седмицата. Ранните прогнози допускат временно интензивни дъждове с гръмотевични бури, мощни пориви на вятъра и дори градушки в източната половина на страната. Повишава се рискът от наводнения и разливи по реките. Западна България пък ще попада в тиловата зона на циклоните с предпоставки дъждовете да преминават в сняг в часовете с по-ниски температури.



