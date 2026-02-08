Този уикенд от неправителствената организация „Гората.бг” раздават 55 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета в регионите Бургас, Сливен и Ямбол.

Днес акцията е в Бургас, където се раздават 25 000 дръвчета. Стотици бургазлии и жители на села от областта дойдоха да получат своя подарък – фиданка. Хората могат да вземат вишна, кайсия, черница, паркова, дървета като чинари, дъбове, бели брези и люляк.

Подобни инициативи се провеждат регулярно в 32 града в цялата страна, като до момента са засадени над 3 млн. дървета.

„Вярваме, че има смисъл да остане нещо след нас. Вярваме, че както ние се разхождаме под сянката на дърветата, които някой преди нас е засадил, както ядем плодовете на дърветата, които нашите родители, баби и дядовци са засадили, така трябва да оставим нещо след нас за децата ни“, каза Никола Рахнев, основател на „Гората.бг“.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова