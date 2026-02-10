Над 150 души в столичен квартал живеят в непрекъснат страх да не бъдат подпалени. Става дума за квартал „Сухата река“, където серия от палежи, заснети от камера, показват как мъж пали асансьора. Два месеца по-късно той подпалва същия вход. Извършителят все още не е установен.

Първият палеж е отпреди Нова година - на втория етаж, където все още няма електричество. Сред щетите са счупени прозорци, изгоряла врата на асансьор и опушване на стени и таван. Повреди има чак до шестия етаж на сградата. Причината е хвърляне на запалителна течност по асансьора.

Мартин Маринов, който живее в блока, разказва, че тече разследване, за чийто напредък той и съседите му не са информирани. „В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново. Не е влязъл с взлом във входа, а е отворил вратата с чип. Щом е имал достъп, някой от блока го е пуснал“, предполага Маринов.

По думите на друг живущ в сградата при първия палеж - вечерта на 30 декември, е бил обгазен целият вход. „Имаше много пушек и пламъци, пожарникарите забраниха да излизаме от домовете си заради опасност от обгазяване в етажните пространства“, спомня си той.

Според разказа на живущите с влизането си във входа, преди втория палеж, мъжът разлепва налепените негови снимки от камерите, залива с туба бензин и пали. Един от съседите споделя, че поради силния вятър, входната врата на апартамента му се е отворила, което е довело до обгазяване. Затова се е наложило да прави основен ремонт навръх Нова година.

На спешния телефон 112 им казват, че не може да се направи нищо. Разследващият е в отпуск и живущите се опасяват, че работата по случая е спряла. NOVA потърси МВР за повече информация, но отговор до приключване на материала не бе получен.

Повече по темата гледайте във видеото.