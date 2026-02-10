Осъдиха на 2 г. лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 1022 евро мъж от град Рила. Той е признат за виновен за жестокост и причиняване на смърт на куче, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

На 28 август 2024 г. подсъдимият проявил жестокост към куче от породата голдън ретрийвър, собственост на местен жител. Той нямал други присъди.

Мъжът подхвърлил на животното парче колбас, съдържащо етиленгликол - основна съставка на антифриза. След поглъщането му, веществото довело до спиране на дишането и остър недостиг на кислород в мозъка, сърцето и другите органи на кучето. Вследствие на това животното починало.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.

Редактор: Ралица Атанасова