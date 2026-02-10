Министерският съвет публикува решението си за присъединяване на България към Съвета за мир, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

Според кабинета в оставка решението има изразен политически характер и е било прието с пълен консенсус от членовете на правителството по време на присъствено заседание. То отразява позицията на България относно продължаващия конфликт в Близкия изток и неговото въздействие върху регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и свързаните с тях рискове.

„Присъединяването на страната ни към Съвета за мир се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. България последователно е отдавала приоритет на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за противодействие на първопричините за миграционния натиск. Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на Съвет за мир като преходна администрация за координация на възстановяването на Газа“, отбелязват от Министерския съвет.

Правителството в оставка посочва, че съгласно Конституцията на България и поради характера на решението, присъединяването към Съвета за мир подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правни последици до нейното гласуване. "Подписването на документа не създава задължения за участие в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя юрисдикция на Съвета за мир върху територията на България без изричното ѝ съгласие и спазване на вътрешните конституционни процедури. Временно е депозирана нотификация, че до ратификация Уставът няма да се прилага, като страната ни може да участва единствено с право на съвещателен глас", уточнява МС.

„С подписването на документа обаче България получава възможност да бъде сред учредителите на Съвета за мир. Окончателното институционално утвърждаване на това участие ще зависи от решенията на Народното събрание след предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност“, добавят от кабинета в оставка.

Редактор: Цветина Петкова