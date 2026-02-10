Само 16% от хората в България очакват предсрочните парламентарни избори през април да бъдат честни. 69% от анкетираните казват "Не, няма да бъдат честни". Данните представи Първан Симеонов от социологическа агенция "Мяра".

Темата в „Денят на живо” коментира бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. По думите му за нарушеното доверие „допринасят” редица фактори – липсата на институциите, промените в последния момент, липсата на обществено обсъждане, ограничаването на гласуващите извън страната.

„При всички случаи липсата на доверие означава и липса на доверие към институциите, към държавните органи. Как избирателите ще покажат своето отношение предстои да видим и това ще бъде анализирано след изборите”, заяви Андреев. Той подчерта, че има само един случай на присъда заради купен или контролиран вот и отбеляза, че когато има закони, те трябва да бъдат спазвани.

Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс

Андреев е на мнение, че трудно може служебното правителство да върне самостоятелно доверието към изборите, защото това е процес. Правителството може да осигури климат и обстановка, за да работи нормално изборната администрация, и не трябва да се смесват различните компетентности, смята бившият председател на ЦИК. Той каза, че подобрението на работата на секционните избирателни комисии започва от гражданското образование и стига до обучението на членовете на СИК.

За него е добре, че не са променили системата на гласуване в последния момент. „Промените, които бяха направени, влияят, защото ограничават правата на гласуващите извън България. Това ще затрудни желаещите да упражнят правото си на глас. При всички случаи в някои държави ще има огромни опашки и затруднения на работата на секционните комисии”, каза Андреев.

Той е убеден, че ЦИК ще направи всичко необходимо, за да подготви и проведе изборите по правилата, които се съдържат в закона и вече са предприети необходимите стъпки и решения.

