Българи зад граница, които участват в организацията на изборите, излязоха с призив към президента да наложи вето на промените в Изборния кодекс.

Преди дни мнозинството в парламента прие ограничение на секциите в страни извън ЕС. Така, ако не бъде наложено вето, ще се разкриват до 20 секции извън дипломатическите представителства в такива държави.

Изборните доброволци смятат, че измененията нарушават конституционните им права и напомнят, че в миналото подобно ограничение е създавало напрежение пред секциите в чужбина. Според тях нормалното протичане на предстоящия вот би било невъзможно.

Как ще се отразят новите изборни правила на гласуващите българи в чужбина

„Предвид обстоятелствата, в България ще има доста хора, които ще искат да гласуват. Ще стане струпване, напрежение, което ще бъде доста непосилно за секциите. Не, че няма да се справят, но много хора няма да успеят да гласуват. Мисля, че нарушават нашите права като граждани. С една дума казват „вие зад граница сте второ качество хора” - ние така го разбираме и има много обидени. Призивът ни към г-жа Йотова е да наложи вето и да прати закона за преразглеждане към парламента, където той да бъде осмислен”, заяви изборният доброволец от Великобритания Станислава Желева.

Редактор: Емил Йорданов