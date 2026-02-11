Голямата тема, свързана с консултациите за премиер, е че имаме нелеп списък с кандидати. Нито един от тези хора никога не се е готвел за политик и не става за такъв. Това каза политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според политолога Теодор Славев служебният министър-председател трябва да е по-отдалечен от активния политически живот. Той смята, че сред съгласилите се да поемат поста има лица, които са тясно обвързани политически. Според него Йотова ще посочи за служебен премиер ще бъде Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков. Експертът подчерта, че с това си решение президентът ще цели да привлече на своя страна гласоподаватели от ПП-ДБ, за да стигне до балотаж на изборите за държавен глава.

Последният кръг консултации при Йотова: АПС, МЕЧ и "Величие" застанаха зад Гюров

Севлиевски смята, че Йотова е добър пример за това как един човек може да влезе в политиката от журналистиката и да стане президент. Той е на мнение, че ако Гюров стане служебен премиер и направи добър кабинет, шансовете на ПП-ДБ да станат трета политическа сила се увеличават, като така ще изпреварят „ДПС-Ново начало”. По негови думи Румен Радев ще влезе в Народното събрание с поне 80 депутата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова