Президентът Илияна Йотова приключи последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Днес в Гербовата зала отидоха представители от „Алианс за права и свободи” „Морал, единство, чест” и „Величие”. И трите формации подкрепиха идеята постът да бъде зает от подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Йотова посочи, че ще обяви името на служебния министър-председател в близките няколко дни.

► Първата среща за деня: Йотова и „Алианс за права и свободи”

Точно в 10 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” - председателят на ПГ Хайри Садъков, заместниците му Танер Али и Севим Али, както и Димитър Николов и Явор Хайтов.

"Благодаря, че дойдохте днес! Това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция. Всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер", каза Йотова в уводното си слово.

"След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите, и да се пребори завладяната държава", каза Хайри Садъков.

Той посочи, че АПС си дава ясна сметка, че президентът има ограничен избор за служебен премиер. "Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите бяха изразени на протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите", заяви председателят на парламентарната група.

Според Садъков ограничаването броя на секциите в страни извън ЕС до 20 нарушава Конституцията и противоречи на много международно приети документи, които гарантират правата на човека. "Призоваваме президента да наложи вето на закона, за да видим дали ще осъзнаят депутатите, че са допуснали голяма грешка. Демократичните стандарти не бива да бъдат връщани назад", прикани той.

След края на срещата Хайри Садъков отбеляза, че общественото мнение е подсказало, че именно Гюров е подходящ за длъжността служебен премиер. "С президента обсъдихме и състоянието на страната. Ценовият шок и цените на тока, това са много важни теми. Обществото не може да чака", каза той.

По думите му е необходима много бърза реакция на органите по казуса с убийствата до хижа "Петрохан". Садъков призова премиерът и вътрешният министър да се явят на изслушване пред парламента по случая.

► Консултациите при президента, които не се състояха: Йотова и "Морал, единство, чест"

В 11:30 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Морал, единство, чест” - председателят на ПГ Кирил Веселински, лидерът на партията Радостин Василев и депутатът Красимир Манов. Те обаче отказаха да проведат консултации и след уводното слово на лидера си напуснаха Президентството.

В началото на срещата обаче нищо не предвещаваше подобно развитие на нещата, а Йотова подчерта важността на процедурата. "Консултациите не са формални. Те показват най-належащите проблеми за решаване пред служебния кабинет. Най-важното е провеждането на честни и добре подредени избори. За мен е от голямо значение да чуя какво трябва да се случи в Народното събрание. Изборът на възможни кандидати за служебен премиер не е голям, но се надявам да осигурим сигурност и стабилност в страната", каза Йотова преди началото по същество.

"Няма да участваме повече на тези безсмислени консултации, защото умишлено ги протакате, за да си създаде Румен Радев партия. Единствената възможна кандидатура е на подуправителя на БНБ Андрей Гюров - само той може да се еманципира от модела на Пеевски и Борисов. Днес трябваше да се готвим за избори 2 в 1", каза Василев.

Той призова за искреност в политическата класа. "Обградени сме от лицемерие и институционален разпад, което води до обругаване на морални ценности. Подхождам с огромен скептицизъм към тези консултации. Имам опасения, свързани с президента и случващото се. В България не беше проведена истинска лустрация, затова 36 години след промените на висши постове присъстват лица с тежко номенклатурно минало. Постоянно живеем с надеждата, че моделът ще бъде изчистен. Моралното Ви задължение беше да подадете оставка с Радев, защото изглежда, че използвате поста за бъдеща своя кампания. Скептичен съм, че сте способна да проведете истинска безпристрастна кампания", обърна се той към Йотова.

Според Василев президентът е сниман с различни партийно обвързани личности и това предизвиква съмнения в обективността на избора ѝ. "Мисля, че не сме в състояние да водим диалог, тъй като трябваше такива като Вас да бъдат лустрирани от заемане на висши постове. Вие сте част от олигархичен модел. Снимките Ви с Любен Гоцев от началото на 90-те години, както и снимките Ви с лица от 6-то ГУ; както и сте близка с хора като Николай Вълканов - вицепрезидентът на "Мултигруп"... Не мога да скрия притеснението си, че сте била говорител на БСП през 1997 г. когато много от българите гладуваха; че сте се снимала с Кирил Добрев преди няколко дни, който е представител на Делян Пеевски в БСП; посещавате срещи на тамплиери - някакви хора, облечени с чаршафи и кръстове, на фона на слуховете за секти и паравоенни организации с педофили по Балкана и не само. Това е акт, който не допринася за стабилността на държавата и нашето православие. След всичко казано дотук, не сме в състояние да водим диалог с Вас. Вие, Васил Терзиев и дългогодишни представители на ДС трябваше да бъдете лустрирани от възможността да заемате такива постове, за да се въздаде справедливост в обществото", заяви Василев.

След тези думи представителите на МЕЧ напуснаха Гербовата зала, като не изчакаха отговора на държавния глава.

Йотова обаче отговори: "Благодаря на парламентарната група на политическа партия МЕЧ. Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител, депутат в Европейския парламент и вицепрезидент. Спазвайки конституционните текстове, защото това за нас е основният закон, след като президентът е подал оставка, вицепрезидентът приема неговите правомощия".

От МЕЧ не дадоха изявление за медиите.

► Последната среща преди назначаването на служебен премиер: Йотова и "Величие"

Точно в 13 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представители на най-малката парламентарно представена партия - „Величие” . Така завърши последната фаза на процедурата преди държавният глава да направи своя финален избор за поста.

При президента отидоха председателят на ПГ Ивелин Михайлов, един от заместниците му - Павлин Петров, както и депутатът Юлиана Матеева. От формацията донесоха златна роза с препратка към Малкия принц - Илияна Йотова да се грижи за България, както той се грижи за цветето.

„Всички сме водени от това държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от дълбок и съдържателен диалог между нас, като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а тези за ограничаване на цените не са впечатляващи. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, каза Йотова в уводното си слово.

От „Величие” благодариха за възможността да представят позициите си. „Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачи. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. Хората вече не вярват на нищо”, каза Ивелин Михайлов.

Според него служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност. „Правителството трябва да подкрепи истината и да я разкрива, да осветли процесите, както и да покаже с действията си, че не е договорено. Така държавата ще започне възхода си. Вярваме на 100% във Вашия избор, г-жо президент, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост. Когато хората загубят доверие в държавата, трудно можем да я възвърнем”, каза още лидерът на най-малката ПГ.

Михайлов отправи упреци към медиите и призова за повече прозрачност и отразяване на действителността по важност. На това президентът възропта, като посочи, че именно медийните разследвания осветляват нередностите, включително и тези, довели до вкарването на „Величие” в НС след редица проверки.

След консултациите Ивелин Михайлов разкри за какво са говорили с държавния глава. "Конкретно име за служебен премиер не сме обсъждали, но при всички положения най-добре е да е Андрей Гюров, защото е контрапункт на всичко, което досегашният модел е представил. Говорихме за шоковите цени, които от управлението предизвикаха. Става дума не само за електричество, но и за хранителни стоки. Борисов и Пеевски ще опитат да припишат проблема на служебното правителство. Освен това предстои проблем с горивата, липсва дългосрочно решение на казуса", смята той.

Михайлов призова за разсекретяване на досиетата по случая "Петрохан", които, според него, се съхраняват в ДАНС. Той спомена, че "Величие" ще иска изслушване на вътрешния министър.

Припомняме, че на 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата .

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица" , чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС , за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.