Президентът Илияна Йотова приключи с консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. Точно в 13 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представители на най-малката парламентарно представена партия - „Величие”. Така завърши последната фаза на процедурата преди държавният глава да направи своя финален избор за поста.

При президента отидоха председателят на ПГ Ивелин Михайлов, един от заместниците му - Павлин Петров, както и депутатът Юлиана Матеева. От формацията донесоха златна роза с препратка към Малкия принц - Илияна Йотова да се грижи за България, както той се грижи за цветето.

Последен ден на консултации: Президентът Илияна Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

„Всички сме водени от това държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от дълбок и съдържателен диалог между нас, като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а тези за ограничаване на цените не са впечатляващи. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, каза Йотова в уводното си слово.

От „Величие” благодариха за възможността да представят позициите си. „Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачи. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. Хората вече не вярват на нищо”, каза Ивелин Михайлов.

Според него служебният кабинет трябва да покаже, че от началото ще действа с прозрачност. „Правителството трябва да подкрепи истината и да я разкрива, да осветли процесите, както и да покаже с действията си, че не е договорено. Така държавата ще започне възхода си. Вярваме на 100% във Вашия избор, г-жо президент, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост. Когато хората загубят доверие в държавата, трудно можем да я възвърнем”, каза още лидерът на най-малката ПГ.

Михайлов отправи упреци към медиите и призова за повече прозрачност и отразяване на действителността по важност. На това президентът възропта, като посочи, че именно медийните разследвания осветляват нередностите, включително и тези, довели до вкарването на „Величие” в НС след редица проверки.

След консултациите Ивелин Михайлов разкри за какво са говорили с държавния глава: "Конкретно име за служебен премиер не сме обсъждали, но при всички положения най-добре е да е Андрей Гюров, защото е контрапункт на всичко, което досегашният модел е представил. Говорихме за шоковите цени, които от управлението предизвикаха. Става дума не само за електричество, но и за хранителни стоки. Борисов и Пеевски ще опитат да припишат проблема на служебното правителство. Освен това предстои проблем с горивата, липсва дългосрочно решение на казуса", смята той.

Михайлов призова за разсекретяване на досиетата по случая "Петрохан", които според него се съхраняват в ДАНС. Той спомена, че "Величие" ще иска изслушване на вътрешния министър.

Преди „Величие”, на консултации днес пристигнаха от МЕЧ, откъдето казаха на президента, че е трябвало да подаде оставка и да започне подготовката за избори 2 в 1, а след това отказа да проведе консултации и напусна Президентството.

A преди тях от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.

Припомняме, че на 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.