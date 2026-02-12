След като подуправителят на БНБ Андрей Гюров получи мандата за съставяне на служебен кабинет, защо президентът Илияна Йотова избра него и правилен ли беше този избиро? Темата коментираха в извънредните новини на NOVA финансовият експерт Левон Хампарцумян и политическият анализатор Георги Харизанов.

„Не знам дали е бил правилен, но беше един от възможните ходове, който да сложи контрапункт на очакванията на протестите преди известно време. Защото протестите са индикация за проблем, не са инструмент за решението му. И този избор може да бъде началото на разрешаването по институционален начин на проблемите”, каза Левон Хампарцумян.

„Дали е правилен, предстои да видим. Това зависи от господин Гюров и от хората, които той ще избере, ако президентът ги одобри”, каза Георги Харизанов.

Според него изборът е бил очакван и логичен. „След края на предишната политическа година, Йотова нямаше друг избор, ако се търси успокояване на обществото”, каза Харизанов. По думите му въпросът е бил в скоростта на процеса. „Надявам се максимално бързо и съставът на правителството да бъде одобрен и да знаем дата за предсрочни избори”, каза Харизанов.

