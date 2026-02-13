Прокуратурата изпрати в парламента материалите от досъдебните производства за смъртта на шестимата край „Петрохан” и Околчица. А въпросителните около дейността на неправителствената организация на Ивайло Калушев отново станаха повод за нападки в парламента. За първи път темата коментира и бившият шеф на ГДБОП Калин Стоянов.

Материалите, предоставени от Прокуратурата, съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства. Рая Назарян обяви, че всички документи вече са в деловодството и депутатите могат да се запознаят с тях.

► Калин Стоянов потърси отговори от Бойко Рашков

Относно информацията за сигнал, подаден през 2022 г. в ГДБОП, Стоянов заяви: „Всичко това е много лесно проверимо. Във всеки един момент може да се види има ли такъв сигнал, от кого е подаден, кога, какви са били твърденията в него, на кого е разпределен, за да стигне до конкретен оперативен служител”. Той допълни, че ако е имало такъв документ, по него със сигурност е работено от съответните ресорни отдели.

Стоянов заяви, че отговори на тези въпроси трябва да даде Бойко Рашков. „По това време той е раздал значително количество оръжие на тази група. не е ясно защо се е въоръжавала”, каза бившият министър.

Той обвини Рашков и за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към „Гранична полиция", което според него е оставило района „тотално необезпечен”.

Стоянов попита още дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е давал на НПО в „Петрохан", и призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков. „Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ”, заяви Стоянов.

Той описа участниците в случая като „психично болни, извратени хора, които, за съжаление, посягат на най-ценното - нашите деца”. Според него групата около Калушев е действала като „затворен кръг”, в който на хората е внушавано и те са били „обучавани”. „В култ се поставя водачът на тази група - той е гуруто”, каза Стоянов. И подчерта, че „огромен проблем” е навлизането на тези хора в образователната система, където са децата.

► "Продължаваме Промяната-Демократична България" упрекна институциите

Според ПП-ДБ институциите умишлено не разкриват пълната информация по случая.

"Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шестима души, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град". Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

През май 2025 също са имали такива учения, съобщи Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация.

"През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев, като излезе и каже не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на оглед да са присъствали хора на ДАНС, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той и беше категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов в ГДБОП.

И продължи: "Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят".

ПП-ДБ обсъждат и действия за временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан". Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на Народното събрание, че временни комисии не могат да се създават преди края на неговия живот, но ще проверят дали това все пак е възможно.

► "Възраждане" с подозрения за "държавен чадър и секта" по случая "Петрохан"

"Има държавен чадър и над сектата от "Петрохан". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това", попита Костадинов. По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

"Виждате, че от ПП-ДБ обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ е тумор в българската политическа система, но пък е важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. И попитах, дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът е, че тече разследване. А дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група", допълни Костадинов.

► ИТН: Даренията на Васил Терзиев от 70-80 хил. евро не са декларирани от сдружението в "Петрохан"

От „Има такъв народ” завиха, че на закрито заседание от ДАНС са отрекли съвместни действия с групата.

"Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си". Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

От "Има такъв народ" твърдят, че сдружението не е подавало отчети от 2022 г. "Агенцията по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в „Петрохан“ сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година", подчертаха от партията.

От ПГ обърнаха внимание, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението в „Петрохан“. "Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани", заяви Балабанов.