Георги Ангелов: Сред първите задачи на правителството е приемането на нов бюджет
Левон Хампарцумян: 120-130 долара за барел не е пик, а само предвестник на буря
Икономист предупреди: България навлиза в неблагоприятен икономически сценарий
БНБ - с добър, умерен и негативен сценарий за развитието на икономиката ни
ЕК одобри помощ заради цените на тока за енергоемките отрасли в България
КЗК открива процедура за картел при образователните услуги
Акцентите са свързани с количества и цени, заяви Трайчо Трайков
Служебното правителство ще направи опит да предоговори споразумението с „Боташ”. Това стана ясно от изявление на ресорния министър Трайчо Трайков. Той е провел разговори с турския си колега и предстои да представим своето предложение.
Министерството на енергетиката е подготвило структурирано предложение по „най-различни теми от взаимен енергиен характер, което да послужи като база за разговори за предоговаряне на договора с „Боташ”, въпреки че няма яснота дали бъдещ редовен енергиен министър също би имал желание да го прави.
„ Не смятам, че хората, които цитирате, не знаят за какво става дума и какво трябва да се направи. Акцентите са свързани с количества, с цени за капацитет. В момента използването на този договор е просто прекалено скъпо. Философията на този договор дава възможност при калибриране на параметрите той да бъде от голяма полза”, заяви Трайков.
България е изпратила предложение до "Боташ" за преразглеждане на договора
От гледна точка на цените на горивата Трайков посочи, че производствените разходи на рафинерията в Бургас са скочили многократно. Но все пак доставките на суров петрол за „Нефтохим” са подсигурени до началото на юни.
„Става дума за увеличение от порядъка на 10 пъти спрямо предкризисните нива. В крайна сметка тези разходи за доставка, логистика, всичко останало, влизат в крайната цена. Това вече е отразено в цената. Краткосрочно не трябва да се очакват някакви промени, не е редно и няма да има”, каза Трайков.
Дерогацията, която позволява рафинерията да функционира е удължена до 29 октомври.
