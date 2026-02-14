Обявиха частично бедствено положение в община Септември. Причината - активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи. Компрометиран е и участък от републикански път, в близост до жп прелеза.

Свлачището е вследствие на продължителните дъждове през последния месец. В близост до свляклата се земна маса има още една къща, но тя не е засегната, предаде БНР.

Свлачище край Рим затрупа триетажна сграда, има жертва (СНИМКА)

Предприети са укрепителни дейности, на място има техника. Движението на автомобили от жп-прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.

Редактор: Габриела Павлова