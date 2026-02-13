Двама души са ранени

Петдесет и осем годишен мъж загина, след като свлачище затрупа триетажна жилищна сграда в района на Формело, близо до Рим, съобщи АНСА.

Сградата бе ударена от откъснало се парче скала след няколко дни на проливни дъждове. Двама други жители на сградата бяха ранени и откарани в болница, като по първоначални данни травмите им не са тежки.

Бурите и интензивните валежи продължават и в Южна Италия, където няколко семейства останаха откъснати от външния свят в провинция Козенца след преливането на реки, довело до сериозни наводнения.

Учени казват, че климатичните промени увеличават честотата и интензитета на екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, силни бури и наводнения. 

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Атанаси Петров, БТА

