Най-малко трима души загинаха, след падането на няколко лавини в Северна Италия. Спасителните служби предупредиха, че жертвите могат да се увеличат, тъй като метеорологичните условия в Алпите остават нестабилни.

В Ломбардия двама души загинаха при лавина близо до Албозаджа.

В Трентино скиор беше биуквално погребан от втора лавина, станала след 16:00 часа на масива Мармолада близо до Пунта Сераута. Жертвата била част от група от четирима италиански скиори на около 40 години, които напуснали маркираните писти. Те били оборудвани с лавинни предаватели, лопати и сонди, но това не продотврати смъртния случай, заявиха от Алпийската спасителна служба.

Трима скиори загинаха при падане на две лавини в Италианските и Френските Алпи

Първият скиор е предизвикал лавината и е бил напълно погребан под снега, докато останалите - напълно невредими, започнали търсене, преди да пристигнат спасителите. В издирването се включили хеликоптери и кучешки екипи, но мъжът бил обявен за мъртъв на място.

По-рано през деня лавина в долината Аоста частично погреба двама скиори, които бяха спасени от свои спътници.

Редактор: Станимира Шикова