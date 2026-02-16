Очаква се до края на тази седмица номинираният за служебен премиер Андрей Гюров да представи списъка с номинираните за служебни министри. Илияна Йотова връчи мандата за съставяне на правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров в четвъртък и му даде срок от една седмица за да избере състава. Така се очаква да научим имената в служебния кабинет на 19 февруари и Йотова да издаде указ ако е съгласна с тях. Една от основните задачи пред новото правителство ще е организиране на предсрочни парламентарни избори.

Водени ли са разговори с политически сили за състава на служебния кабинет

