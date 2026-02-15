Броени дни преди да представи списъка със служебни министри, номинираният за служебен премиер Андрей Гюров е водил разговори с представители на част от политическите формации за консултация. Очаква се на 19 февруари президентът Илияна Йотова да подпише указа. Тя връчи мандата за съставяне на правителство на подуправителя на БНБ в четвъртък и му даде срок от една седмица, за да избере състава. Тогава се очаква да научим имената на новите министри на 19 февруари. Съпредседателят на ПП-ДБ Атанас Атанасов заяви, че Гюров се е свързал с него за консултация, но е отказал да даде имена. По думите му са водени разговори с хора свързани с формацията му, но не каза кои са.

„Един разговор съм имал само с господин Гюров. И съм заявил, че аз като председател на партията, и хората от нея, никога няма да си позволим да се занимаваме с кадруване. Това си е негова отговорност. Знам, че са водени разговори с двама или трима души, които са свързани в миналото, с партията, която представлявам да бъдат поканени като министри, но това го знам от тях", заяви Атанасов.

От ГЕРБ обявиха, че с тях консултации не са правени.

„Нямаме никаква информация какво се случва. Искам да ви припомня, че при предишните служебни правителства всичко се случваше открито, пред всички в парламента. Сега нито знаем какво се случва, нито кой ги избира, вероятно вървим по плана, който имаха ПП в онзи запис - да си направят тяхно МВР, което ще бъде много лошо”, коментира Костадин Костадинов.

Ангелов беше категоричен, че не знае имената в списъка, включително няма информация за Румяна Бъчварова. Нейното име се появи в медийното пространство като вариант за вицепремиер. От БСП също обявиха, че не са разговаряли с Гюров.

„Искрено се надявам, че ще се ползва от експерти и хора, които не са политически ангажирани и не може да се пришият към една или друга партия, защото най-важното е да имаме честни избори. Не са водени разговори дали ще има хора от БСП”, заяви Трифон Панчев - член на Изпълнителното бюро на БСП.

И докато основните въпроси са около предстоящото служебно правителство, друг въпрос измести дневния ред. От вчера в медийното пространство се появи информация, че една от знаковите фигури на ГЕРБ Делян Добрев напуска партията.

„До нас такава информация не е достигала. Господин Добрев е едно от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили”, смята Костадин Ангелов.

Днес в късния следобед Добрев пусна пост във Facebook, в който цитира Марк Твен: „Слуховете за моята смърт са силно преувеличени". Той обяви, че не е вярно, че напуска партията.

„Скъпи неприятели, Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!”, пише още Добрев.