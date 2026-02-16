Убеден съм, че Румен Радев ще спечели изборите и ще направи правителство по един или друг начин. Това каза бившият говорител на три служебни правителства Антон Кутев в студиото на "Твоят ден".

"Нямам представа дали ще бъда поканен в проекта на Румен Радев. Със сигурност бих искал да участвам, защото е полезно и има смисъл. Ние сме изправени пред шанс да променим държавата. Дали ще успеем - предстои да видим. Дори да нямам пряко участие, съм готов да помагам. Не само листите са възможността да участвам в проекта му. Радев е човекът, който трябва да определи къде вижда участието на всеки от нас и дали изобщо го вижда", смята Кутев.

Според него забавяне на проекта му щяло да доведе до разочарование, тъй като хората отново имат надежда за истинска промяна. "Протестиращите, които предизвикаха падането на правителството и създаването на неговия проект, не бяха леви или десни симпатизанти, имаше всякакви. В момента голямата цел е да скъсаме с 35-годишния преход, с мафиотизираната и корумпирана политическа класа. Румен Радев в продължение на 9 години последователно отстояваше позициите си, а те не са проруски. Виждал съм само ясни и национално отговорни политики, които защитават българския интерес", коментира Кутев.

По неговите думи Радев би водил прозападна външна политика, ако влезе във властта. "Служебните му правителства направиха няколко ясни неща - довършиха интерконектора с Гърция и започнаха този със Сърбия, за да се осигурят газовите коридори. Отворихме и доставката на азерски газ, преговаряхме с Александруполис. Радев никога не е оспорвал участието ни в НАТО, дори имаше твърда позиция в полза на това. Комплекс на малоценност са твърденията, че има русофилски виждания", заяви бившият говорител на три служебни правителства.

Антон Кутев смята, че новият лидер на БСП Крум Зарков е политик с бъдеще и прекрасна визия. "Мисля, че партията ще търси идентичност и ще бяга от връзки с Радев. Вероятността за коалиция с него не е голяма, тя би я претопила. Основен въпрос обаче най-напред е дали ще влезе в парламента", допълни той.

Относно предстоящото служебно правителство Кутев изрази надежда, че управлението на Гюров има огромен шанс да промени България.

