България има интерес към закупуване на антидрон системи от Гърция. Това сочат публикации на медии от южната ни съседка. Страната ни е част от инициативата „Стена срещу дронове“. Според експерти на този етап държавата няма възможности да засича и спира летателни апарати във въздушното ни пространство.

Европейската стена срещу дронове включва държавите по Източния фланг на НАТО. Идеята е страните да имат обща система от 3 части – за откриване, идентифициране и неутрализиране. „Хубаво е да се работи усилено. Войната в Украйна показа, че всичко става с дронове във водата, въздуха и на земята. България сериозно трябва да се замисли по въпроса“, казва журналистът Димитър Ставрев.

През миналата година случай с дрон над летището в София показа, че страната ни не е готова за това ново предизвикателство. Според експерти разполагаме с отделни системи за защита на част от критичната инфраструктура. Гръцките медии обаче твърдят, че България има интерес към закупуване на над 100 броя гръцката система Кентавър. „Тази система разполага със собствен радар, който е с обхват около 40 км. Може да бъде инсталирано стационарно, но може и на кораби. Тя има средство за бързо вземане на решение“, обясни вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дроновете полковник Иван Миланов.

Запрянов: "Стената от дронове" не е разработена и е само политическо намерение

След запитване на NOVA от Министерството на отбраната отрекоха да има официално намерение за закупуване на гръцката система. Експертите са категорични, че България спешно трябва да защити въздушното си пространство и значимите обекти за националната сигурност. „Идеята е на много начален етап. В момента се проучва как тя ще се впише. Нека не забравяме, че сме част от НАТО“, заяви полковник Миланов.