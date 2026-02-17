Снимка: iStock
Според изнесените от ресорния министър в оставка данни за първи път броят на туристическите посещения е надхвърлил 9,5 милиона
Българският туризъм отчита силен ръст по всички основни показатели през 2025 г. Това заяви ресорният министър в оставка Мирослав Боршош на брифинг, на който представи окончателните данни за сектора. По думите му изминалата година се отличава с увеличение на броя туристи, нощувките и приходите и може да бъде определена като силна и добра за българския туризъм.
Министърът подчерта, че отчетените резултати са плод на целенасочената работа на ведомството и на доброто взаимодействие с общините и туристическия бранш. През 2025 г. броят на туристите у нас е нараснал с 5,8%, което е близо 50% по-висок ръст спрямо средния за Европа. Това поставя България сред първите 10 държави в Европа по развитие и растеж на туризма.
Министерството на туризма отчете най-успешния летен сезон след пандемията
За първи път броят на туристическите посещения е надхвърлил 9,5 милиона. По думите на Боршош това е ясен знак, че секторът напълно се е възстановил от последиците на COVID кризата. В сравнение с 2019 г., която служи като база за възстановяване, туристите са с 16% повече, като е постигнато пълно възстановяване и при чуждестранните посещения.
Министърът отчете и значителен ръст на няколко ключови пазара. Най-голямо увеличение е регистрирано от Турция – 61% повече туристи. Израелският пазар бележи ръст от 30%, а Германия – традиционно водещ и силно засегнат след пандемията, отчита увеличение от 24%. Боршош подчерта, че възстановяването на германския пазар е особено важно, тъй като той е бил сред основните за България преди COVID кризата.
Сред основните успехи за годината Боршош открои и разширяването на туристическия сезон извън традиционните летни месеци. През април е отчетен ръст от 5%, през май – 7,8%, резултат от целенасочени кампании. Положителна динамика има и през септември – 5,2%, както и през октомври, когато увеличението достига 11%.Редактор: Цветина Петкова
