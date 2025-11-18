"Тази година е с най-успешен летен сезон след пандемията. Прогнозите за зимния сезон към този момент също са оптимистични, като очакваме устойчивата положителна тенденция да продължи". Това заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на конференция "Дестинация България на фокус за 2026 г.". Форумът е организиран от Националния борд по туризъм (НБТ), с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и се провежда в NV Tower, предаде БТА.

Снимка: БТА

Считаме, че 2025 година е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош, посочи Георгиева. Тя изтъкна, че тази визия се отличава с конкретен фокус и пряка работа с бранша и с общините, като посочи, че 2026 година е във фокуса на Министерството на туризма като година на културния туризъм.

Това не е случайно решение, изтъкна Георгиева, като напомни, че България разполага с едно от най-богатите културни наследства в Европа - от праисторически обекти и тракийски съкровища, през антични и средновековни градове, до живи традиции, фестивали, занаяти и културно многообразие. Сред причината за избора на културния туризъм заместник-министърът посочи, че той удължава сезона и стимулира целогодишни пътувания, създава по-висока добавена стойност, като привлича туристи с по-голяма ангажираност и интерес към местните общности, спомага за равномерното развитие на регионите, като разгръща техния туристически потенциал, отговаря на световната тенденция за търсене на автентични, осмислени и устойчиви туристически преживявания.

В рамките на този подход работата на Министерството на туризма ще бъде насочена към разработване и популяризиране на нови тематични туристически маршрути: исторически, културни, фестивални, гастрономически. Ще се работи в партньорство с общините, музеите, културните центрове и туристическия бизнес за диверсифициране на туристическите продукти и повишаване на интереса към страната ни като туристическа дестинация за цяла година. "Ще подкрепяме събития, които представят автентичната българска култура пред света. Ще утвърждаваме България като дестинация за устойчиво преживяване с акцент върху автентичността и опазването на наследството", заяви Георгиева.

Тя изтъкна обаче, че успехът на 2026 година няма да бъде постигнат само с усилията на министерството и посочи, че е необходим обединен сектор - държава, бизнес, общини в лицето на местната власт, културните институции, академичните среди и гражданските организации.

"Нашият призив е заедно да превърнем културното наследство на България в двигател на устойчив растеж и още по-притегателна сила за туристите от цял свят да избират страната ни. Вярваме, че 2026 година ще бъде годината, в която България ще се утвърди като лидер сред европейските дестинации за културен туризъм", заяви заместник-министър Георгиева.

Целта на днешния форум е да представи събитията с най-голямо значение за утвърждаване на страната ни като туристическа дестинация, които ще привлекат мащабен брой посетители от България и чужбина през следващата година и ще имат пряк икономически принос. В конференцията участват кметове на общини, представители на министерства, Националния фонд "Култура", социологическа агенция "Тренд", Института за пазарна икономика, Българската фестивална асоциация, Българското конгресно бюро, НДК, Българската федерация по волейбол, Института за анализи и оценки в туризма и други свързани институции.

Как да направим страната си по-видима като разнообразна туристическа дестинация е тема, която вълнува всички заинтересовани страни - местните общности, бизнеса, местната държавна власт, медиите, изтъкна Георгиева. Тя напомни, че от началото на годината по инициатива на министър Боршош се проведоха няколко ключови дискусии и събития с участието на различни целеви групи, сред които посочи и деветата Глобална винена конференция на Световната организация по туризъм и изрази благодарност към Българската телеграфна агенция и медиите, които се включиха в първата национална кампания за представяне на винения туризъм. Зам.-министърът посочи, че на базата на множеството събития и обсъждания, състояли се тази година, ще бъде изградена и годишната програма за национална туристическа реклама за следващата година. Предстои да построим събитията, на които ще разчитаме, за да става все по-видима туристическата дестинация България, каза Георгиева, изтъквайки, че този по думите й стратегически подход, е своеобразна заявка, че през 2026 година България ще бъде не просто участник на световния туристически пазар, но ще има и водеща роля като предпочитана туристическа дестинация, която се позиционира стратегически и умело използва своя потенциал.

По отношение на летния туристически сезон Георгиева съобщи, че само за периода юни - септември 2025 година в местата за настаняване в страната са регистрирани над 5,2 млн. туристи, повече от 19,5 млн. реализирани нощувки. Това представлява ръст от 4,2 на сто по отношение на туристите и 3,3 на сто при нощувките спрямо същия период на 2024 година. Водещи пазари за България остават вътрешният, Румъния, Украйна, Полша, Великобритания и Германия. Отчитат се, по думите на Георгиева, впечатляващи ръстове от ключови пазари спрямо предходната година: Германия - 28 на сто, Турция - 60 на сто, Румъния - 9,5 на сто, Франция - 12 на сто, Гърция - 12 на сто, Италия - 9,3 на сто.

По думите на Георгиева тези резултати ясно показват, че устойчивото развитие на сектора и България не е само на думи, а е факт и че страната ни укрепва позициите си на конкурентоспособна европейска туристическа дестинация, която привлича все по-многобройни туристи от различни чуждестранни пазари. Тя цитира данни на Евростат, според които за периода юни - август 2025 година България е сред първите 10 държави в Европейския съюз по брой нощувки на чуждестранни туристи и това поставя страната ни в групата на дестинации с най-висока активност от международни туристи, изпреварвайки редица други известни туристически дестинации в Европа. Зам.-министърът се спря и на данните на Националния статистически институт, според които за периода януари - септември 2025 година страната ни отбелязва 14,9 на сто ръст на туристическите регистрации спрямо 2019 година (последната предпандемична година) и 5,1 на сто ръст спрямо 2024 година.

Редактор: Ина Григорова