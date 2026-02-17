Имената, които се завъртяха в общественото пространство като потенциални служебни министри , звучат реалистично, някои дори оптимистично. Около това мнение се обединиха анализаторът Георги Харизанов и политологът доц. Милен Любенов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Във фазата, в която се намираме като общество, можем само да се надяваме на най-добрия вариант. Дано да бъдат подбрани хора, които да стимулират добри очаквания и надежди в обществото”, отбеляза Харизанов.

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

„Достоверен изглежда като състав. Много пъти определени имена се тестват в публичното пространство. Този кабинет се прави отдавна, лесно е информация да изтече. Виждаме, че повечето са бивши министри, участвали са в редица служебни кабинети. Определено са хора с административен и политически опит. Това е необходимо на едно служебно правителство, което ще работи не повече от 3 месеца”, коментира доц. Любенов.

Според Георги Харизанов „човек с ценза и биографията на Андрей Гюров да стане служебен премиер – няма как да е лоша новина”. Той подчерта, че е важно да се види и вторият ешелон от назначения - заместник-министри и шефове на агенции.

По отношение на предстоящия предсрочен вот и явяването на Румен Радев на изборите Милен Любенов коментира, че трябва да налагат нов бранд като име на коалицията. „Това ще стане в рамките на предизборната кампания, а това изисква повече време. Те трябва да бъдат по-активни, а засега виждаме пасивност”, каза доц. Любенов.

„Очевидно ще разберем на 4 март каква е тази коалиция, как ще се казва и от кого ще се състои, чии регистрации ще се ползват за това първо явяване на Радев на парламентарни избори", каза Харизанов.

Двамата събеседници очакват, че от появата му на предсрочния вот повече да изгубят партии, които са го подкрепяли, а не толкова политическите му опоненти. „Ще се прелее към Румен Радев доверие и подкрепа от партиите, които по принцип са леко евроскептични, проруски настроени”, каза Харизанов.

„По-малките формации в национал-популисткия спектър ще бъдат изсмукани от тази формация”, смята доц. Любенов. Според него може да се стигне до четирипартиен парламент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова