До дни е възможно България да има 106-ото си правителство. Президентът Илияна Йотова обяви, че на 19 февруари, ако всичко е наред, ще издаде указ за провеждане на избори на 19 април. Преди това обаче номинираният за служебен премиер трябва да представи състав на кабинет.

Очаква се на 18 февруари да станат ясни имената на хората, които Андрей Гюров ще предложи за министри.

Вече обаче се обсъждат някои имена. По-голямата част от тях са на хора бивши министри или заместник министри.

„Ще събера екип от хора с приличие и опит”: Андрей Гюров получи мандата за съставяне на служебен кабинет

Неофициално от източници на NOVA се коментира, че е възможно вицепремиер да е Румяна Бъчварова. Тя беше част от два кабинета на ГЕРБ, както и посланик в Израел. Все още обаче не е сигурно дали ще заеме този пост.

Според източниците ни министър на отбраната е възможно да бъде Бойко Ноев. За земеделието се спряга името на Иван Христанов. В енергетиката имената, които се обмислят засега са на двама бивши министри в сектора – на кмета на столичния район „Средец” Трайчо Трайков и на Александър Николов. В образованието обсъждани имена са това на Сергей Игнатов и на Наталия Митева. В здравеопазването също се заговори за две имена - на Михаил Околийски и на Асена Сербезова. За външните работи името, което се обсъжда е на Надежда Нейнски, на околната среда - Юлиян Попов, а в културата - Найден Тодоров. Още три имена на възможни министри се завъртях в медиите - това на сегашния министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който може да заеме поста, а в правосъдието - на Андрей Янкулов и Емил Дечев.

Все още не е ясно дали това ще са сигурност новите министри. Въпросителните остават около част от секторите като МВР, правосъдието и финансите.