Едно от най-знаковите и до днес неразкрити убийства в България - това на бизнесмена Илия Павлов, е извършено с изключителна прецизност и професионализъм. Това разкри криминалистът Апостол Славов в подкаста „Телеграфно“, където разказа подробности от първо лице за работата по случая и други емблематични престъпления.

„Участвах в екипа по разследването на едно от знаковите убийства в България - това на Илия Павлов. Така се случи, че аз като бях първи на мястото, се налагаше на всеки пристигнал да разказвам едно и също“, заяви Славов. По думите му убийството е извършено с един-единствен изстрел. „Той беше уцелен само веднъж - един изстрел, нямаше повече. Имахме проектила, който беше намерен в тялото и по него се работеше най-много“, обясни той. По време на огледа разследващите откриват и ключова следа, която подсказва начина на действие на извършителя.

Криминалистът разказа и за работата си по случаи, свързани с организираната престъпност, включително ареста на Петър Стоянов-Сумиста. „След ареста на Петър Стоянов, колегите го доведоха с белезници, но китките му бяха толкова големи, че беше закопчан на първия зъб. Ръцете му бяха посинели, аз ги отключих“, спомня си той. По думите му тези случаи са особено трудни за разследване. „Това са хора точно от този тип, който сме свикнали да гледаме по екшъните. При случаи с престъпните организации трябва да доказваш по съвсем друг начин, без да разчиташ на техния разказ, защото няма такъв“, обясни Славов.

Сред случаите, които той посочи като успешно разкрити, е и убийството на Орце Короновски във Варна. „Това е класическо поръчково убийство, разкрито на всички нива – извършител, помагач и поръчител“, посочи криминалистът. По думите му жертвата е била застреляна демонстративно. „Орце е разстрелян, докато закусва в „Тропс къщата“ във Варна от човек без маска и прикритие“, каза той.

Славов припомни и убийството на чужд гражданин с прякор Сташек, извършено край Свиленград, което според разследването е било акт на отмъщение.

