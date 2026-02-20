ОДМВР-Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс „Меден Рудник". За последно тя разговаряла с майка си, с която живеят разделено. Момичето живеело с пълнолетния си приятел.

Елена е висока около 170 см, с едро телосложение, черна коса, бяло лице с бенка от дясната страна над горната уста.

Органите на реда призовават гражданите, разполагащи с информация относно местонахождението на Елена Илиева, да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.