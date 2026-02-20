-
Съветът за мир – личното ООН на Тръмп или нещо повече?
Официално: Стоил Цицелков вече не е част от служебния кабинет
Мохамед Халаф: Ако Иран отхвърли условията на Тръмп, ще има война
Очаквана ли беше оставката на Стоил Цицелков
Гюров след среща със студенти, участвали в масовите протести: Гледаме в много посоки заедно
Оставката на Стоил Цицелков стана водеща тема за депутатите в парламента
Честните и свободни избори са задължение на изборната администрация и на Министерския съвет, а не на специално създадена длъжност „министър за честните избори“. Така математикът проф. Михаил Константинов коментира новата позиция в служебния кабинет, която остана вакантна само след едно денонощие. По повод присъдата на Стоил Цицелков проф. Константинов подчерта в „Денят на живо”, че тя е публикувана и е от 2015 г. - за шофиране след употреба на алкохол. „Днес за такова провинение се влиза в затвора, но тогава санкцията не беше такава“, отбеляза той и допълни, че съществува и период на реабилитация.
Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. Той изрази твърдата си позиция, че всеки, който шофира след употреба на алкохол, е „готов да извърши умишлено убийство.
Проф. Константинов подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата. „Първата му допълнителна цел е да произведе честни и свободни избори“, каза той.
Според него няма основание предварително да се заема позиция „за“ или „против“ конкретни министри в състава на служебния кабинет. Математикът обаче посочи, че министърът на правосъдието трябва ясно да обясни дали е ходатайствал за „педофилската секта от „Петрохан“. В същото време проф. Константинов е категоричен, че съществените промени в съдебната система трябва да бъдат оставени на редовен парламент и редовно правителство, а не да се правят в условията на служебен мандат.
По отношение на конституционните изменения той отбеляза, че неразпускането на парламента е „единственото хубаво нещо“ в направените промени.
Според него България трудно намира правилното си позициониране в сложната международна среда. „Има нюанси. Не можем абсолютно безспорно да следваме всички политики на Европейския съюз“, заяви той, като отправи критика към настоящото управление на Съюза.Редактор: Емил Йорданов
