Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".

Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".

Зима със сняг и виелици в събота

Дейности по зимно поддържане се извършват също в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин", "Овча купел", "Сердика", "Илинден", "Банкя", "Средец", "Нови Искър" и "Надежда", както и по общинската пътна мрежа.. Общо 75 снегопочистващи машини работят на терен, като продължава обработката на ключови участъци от уличната мрежа.

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата между квартал "Драгалевци" и хижа „Алеко“, както и между квартал "Бояна" и местността „Златните мостове“.

173 снегорина са в готовност заради снеговалежа в София

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия. Възстановено е движението на тролейбусна линия №9.

Движението на автобусите в посока планината Витоша е временно преустановено заради обилния снеговалеж и усложнената пътна обстановка, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

В Природен парк Витоша продължава опесъчаване и дейности по избутване на снежна маса поради обилен снеговалеж на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“.

До планината маршрутите си изпълняват линии 61 и 63. До приключване на обработките е преустановено движението по линия 66.

От Центъра за градска мобилност уточняват, че общественият транспорт на територията на София продължава да се движи по разписанията си, но при зимни условия и възможни затруднения по някои маршрути.

Екипите на Столичния инспекторат следят обстановката, а дежурни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община извършват обходи на терен.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради трябва да организират почистването на прилежащите площи пред сградите.