-
След оставката на Цицелков: ЦИК му даде срок до днес да напусне Обществения съвет
-
Н.Пр.Олеся Илашчук: Украйна иска мир, но никога няма да приеме унизителни условия
-
Иран очаква нов кръг ядрени преговори със САЩ в Женева
-
Киселова: Трябва да се премине към процедура за избор на нов ВСС
-
Смяната на Борислав Сарафов – реална възможност или институционален сблъсък
-
Има ли обществено одобрение служебният кабинет
Очаква се Министерският съвет да предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ
Очаква се днес да стане ясно дали Министерският съвет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
Вътрешният министър иска оставка на главния секретар на МВР
По непотвърдена информация в петък служебният вътрешен министър Емил Дечев е поискал освобождаването на най-висшата професионална фигура във ведомството, както и отстраняването на шефа на Националната полиция Захари Васков и всички, разследващи случая „Петрохан - Околчица". От МВР официално отричат това да е вярно.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни