Очаква се днес да стане ясно дали Министерският съвет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Вътрешният министър иска оставка на главния секретар на МВР

По непотвърдена информация в петък служебният вътрешен министър Емил Дечев е поискал освобождаването на най-висшата професионална фигура във ведомството, както и отстраняването на шефа на Националната полиция Захари Васков и всички, разследващи случая „Петрохан - Околчица". От МВР официално отричат това да е вярно.

