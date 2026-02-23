"В случаите на оставка или незаконно прекратяване на пълномощията на главния прокурор и председателите на върховните съдилища се определя временно изпълняващ функциите. Но не става ясно кой го определя - дали Пленумът на Висшия съдебен съвет, или отделните колегии на Съвета – прокурорската и съдийската. Трябва да се има предвид, че имаме разнопосочно тълкуване на закона. Прокурорската колегия счита, че става дума за заварен случай, а съдийската извърши смяна и към момента имаме и.ф.председател на Върховния административен съд. Също така трябва да се има предвид, че в Конституционния съд има висящо дело от 2026 г., образувано по инициатива на съдебен състав на Апелативен съд – Варна, по отношение на това дали е легитимно искането на и.ф. главен прокурор за възобновяване на дела. Предстои произнасяне на съда по този въпрос". Това каза преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че е абсурдно да има две различни тълкувания на закона от различните колегии. „Служебният кабинет има ограничени правомощия, но това не означава, че не може да поставя важни за обществото въпроси, като например свикването на Висшия съдебен съвет”, каза още той.

Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор

По думите на доц. Орманджиев трябва да се види как ще се произнесе самият Пленум на ВСС. Също така може да бъде сезирана Прокурорската колегия да потвърди или отхвърли становището. Има и възможност решенията на Прокурорската колегия на бъдат оспорвани пред ВАС. По негови думи „нещата вървят към някакво развитие”, имайки предвид и решението, което се чака от КС.

Конституционалистът беше категоричен, че служебният правосъден министър Андрей Янкулов действа според правата, които са му разписани по съдебния закон и също така би могъл да направи предложение за и.ф. главен прокурор.

Редактор: Цветина Петрова