Гладни ли сме наистина или мозъкът ни мами? Желанието за сладко често идва не от стомаха, а от емоциите и наградната система на мозъка. Стресът, умората и хормоналните колебания могат тихо да ни тласнат към храната. Как да различим истинския глад от емоционалния апетит и можем ли да го надхитрим?

"Физическият глад идва постепенно. Когато сме истински гладни, ни се яде нещо по-основно и засищащо - не непременно сладко или мазно. Усещането се появява в стомаха - познатото „къркорене“. Това е чисто физиологичен глад". Това обясни в „Социална мрежа” по NOVA NEWS нутриционистът Катя Башур.

Тук е важно храненето да бъде балансирано - да не пропускаме хранения, да приемаме достатъчно фибри, протеини и полезни мазнини. Когато диетата ни е добре структурирана, физиологичният глад се регулира и рядко става неконтролируем, съветва нутриционистът.

"Връзката между небалансираните емоции и желанието за сладко или мазно идва от мозъка. Ние търсим бърз допамин или серотонин - невротрансмитери, които ни носят усещане за удоволствие и спокойствие. Затова посягаме към сладки и висококалорични храни - те дават бързо, но краткотрайно "щастие", твърди Башур.

Понякога причината е и липсата на сън. Когато сме уморени, тялото ни търси бърза енергия, която да ни „вдигне“ моментално.

По думите ѝ хормоните имат съществено значение. "Има изследвания, които показват, че жените във втората половина на месечния си цикъл приемат повече калории, отколкото в първата. Това се дължи на повишения прогестерон и понижения естроген. Тогава често се засилва желанието за сладко и въглехидрати", подчерта тя.

Решението може да бъде увеличаване на приема на протеин, както и осигуряване на достатъчно магнезий.

Стресът също влияе на апетита. В остра стресова ситуация често губим желание за храна. Ако си представим заек, който бяга от лисица - той няма да спре да яде. По същия начин реагира и човешкото тяло, твърди Башур.

Проблемът възниква при продължителен стрес. Тогава търсим утеха в храната. Преяждаме, чувстваме вина, което води до още стрес - и така се затваря порочният кръг.

