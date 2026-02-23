Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов не изключва възможността с процедурни хватки да се провали насроченият за четвъртък пленум на Висшия съдебен съвет. Той поиска свикването му с единствената точка в него – избор на нов и.ф. главен прокурор. От ВСС заявиха, че заседание ще има.

Повод за съмненията за бойкот стана липсата на съобщение за предстоящо провеждането на пленум на ВСС в четвъртък. „Надявам се ВСС да подходи отговорно, а да не търси някакви процедурни трикове, чрез които да си спести разглеждането в четвъртък”, заяви Янкулов.

При провеждането на заседанието първата точка ще определи кой е компетентен да избере нов и. ф. главен прокурор. „Моето становище е, че пленумът е компетентен. Първата необходима стъпка е той да се проведе”, добави министърът на правосъдието.

Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор

Според председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова прокурорската колегия е отговорна за това кой да седне временно в стола на главния прокурор. Тя е съгласна, че за разлика от съдийската колегия, която избра в срок временен шеф на ВАС, прокурорската не е постъпила така. „За мен също не може и не трябва една и съща разпоредба да се тълкува по коренно различен начин. Това показва слабостта на системата. За мен това са политически зависимости, по такива съображения беше атакуван и ВКС за своето решение”, заяви Захарова.

В ефира на NOVA бившият председател на асоциацията на прокурорите Владимир Николов заяви, че чрез посредници Борислав Сарафов му е оказал натиск да се откаже от председателското място. Преди дни прокурорската колегия освободи Николов като окръжен прокурор на Плевен по искане на Сарафов.

„Да се говори срещу Сарафов е самоубийство”: Бивш окръжен прокурор разказа за натиск в системата

От Асоциацията на прокурорите се противопоставиха на бившия си председател, като заявиха, че твърденията са „неверни, обидни и дори клеветнически”.

От прокуратурата съобщиха, че до освобождаването на Владимир Николов от поста окръжен прокурор на Плевен се е стигнало след дисциплинарна проверка и установени множество нарушения.