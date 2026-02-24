Снимка: Стопкадър
Предложението на столичния кмет е изпратено да парламентарните комисии по здравеопазване и образование
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са против промените в яслите, предложени от Столичната община. Предложенията на столичния кмет Васил Терзиев предвиждат медицинските специалисти в детските ясли да бъдат премахнати, като мотивът е недостиг на кадри. Документите са изпратени до парламентарните комисии по здравеопазване и образование.
Стойка Димова от асоциацията обясни в ефира на NOVA NEWS, че медицинските сестри в яслите имат ключова роля за физическото и психичното здраве на децата до 3 години. „Те отговарят за живота и здравето на детето, профилактиката на заболяванията, водят документация и следят храненето. Съвместно с педагозите провеждат занимания и обучение“, обясни тя.
Предложение: На ясла и детска градина в София - по нови правила
По думите ѝ предложената промяна занижава грижата за най-малките, а примери от 2012 г. показват, че трансформацията на ясли към системата на МОН е довела до закриване на групи и намаляване на обхвата на обслужваните деца. „Не е ясно до какво ще доведе тази реформа, а никой не е дошъл на място да види как се работи в яслите“, добави Димова.
БЛС: Недофинансирането на здравеопазването може да струва 50 млрд. лева до 2040 г.
Като краткосрочно решение тя предложи смесен модел - включване на педагози и специализанти от медицинските университети, за да се запълнят липсите и да се осигури обучение на нови кадри. Според нея ключовият фактор за привличане на специалисти остава заплащането, затова асоциацията предлага увеличение от 150% към минималната работна заплата за медицински сестри.
„Търсим млади, отговорни хора, които имат желание да работят с деца, и очакваме решения, които да гарантират безопасността и качеството на грижата в яслите“, каза Димова.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
