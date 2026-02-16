Столичната община предлага съществени промени в правилата за прием в общинските ясли и детски градини, които може да засегнат и предстоящите класирания през май.

Най-съществената промяна е свързана с точкуването за постоянен и настоящ адрес. Предлага се двата вида адрес да носят равен брой точки, тъй като досега постоянният осигуряваше предимство. Целта на мярката е да се избегне дискриминация спрямо семейства, които живеят под наем и не могат да регистрират постоянен адрес по независещи от тях причини. Новата скала обаче предвижда повече точки за по-дългосрочно пребиваване в София, например - за семейства, които живеят в града от поне три години.

В измененията е заложено още да отпадне бонусът за посещавана ясла. Общината предвижда едногодишен период на толеранс, за да не бъдат изненадани родителите, които вече са разчитали на този критерий. Според директора на Дирекция „Образование“ към Столичната община Десислава Желязкова бонусът е създавал неравенства, тъй като част от родителите записват децата си в ясла единствено заради допълнителната точка, което ограничава достъпа на семейства с реална нужда.

Над 2.6 млн. евро за семействата на деца, неприети в държавни и общински ясли и градини

Желязкова разясни и текст, свързан с приема на деца на задържани лица, който предизвикал притеснение сред част от родителите. От Столичната община подчертават, че това не е ново правило, а регламент, произтичащ от съдебни разпореждания. Става дума за ограничен брой случаи годишно, като тези деца в риск се настаняват на допълнителни, извънредни места, без да се отнемат такива от останалите кандидати.

По отношение на компенсациите за неприети деца, промени на общинско ниво не се предвиждат, тъй като те се определят от държавата. От общината отново са сигнализирали за проблеми със забавянията и сложните процедури, като очакват законодателни решения на национално ниво.

Допълнително беше поставен и въпросът за недостига на медицински сестри, който води до затваряне на яслени групи в най-засегнатите райони.

Кабинетът компенсира с над 1,7 млн. лв. семействата с деца, неприети в държавни и общински градини

Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Ако бъде приет в този вид, той може да повлияе на предстоящите класирания за прием в ясли и детски градини през месец май – тема, която традиционно е изключително чувствителна за хиляди семейства. От Столичната община заявяват, че целта на новите правила е по-голяма справедливост и подреждане на системата, като водещ фактор става уседналостта, а не формалните предимства.