-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Министър Запрянов обяви, че заводът „Локхийд Мартин” не успява да изпълни производствения график
Вторите изтребители F-16 България ще получи вероятно със забавяне. Това обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те трябваше да пристигнат в България през 2027 година, с което да имаме пълна ескадрила. Причината за забавянето е производствени проблеми.
„Тази година от планираните средства ще платим половината, защото имаме забавяне с вторите осем. Вече не сме длъжни да плащаме предварително - плащаме, като ги получим. Може би с година ще е забавянето. „Локхийд Мартин” трябва да произвеждат 4 самолета на месец, а те сега произвеждат около 3”, каза Атанас Запрянов.
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолетиРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни