Вторите изтребители F-16 България ще получи вероятно със забавяне. Това обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те трябваше да пристигнат в България през 2027 година, с което да имаме пълна ескадрила. Причината за забавянето е производствени проблеми.

„Тази година от планираните средства ще платим половината, защото имаме забавяне с вторите осем. Вече не сме длъжни да плащаме предварително - плащаме, като ги получим. Може би с година ще е забавянето. „Локхийд Мартин” трябва да произвеждат 4 самолета на месец, а те сега произвеждат около 3”, каза Атанас Запрянов.

Редактор: Мария Барабашка