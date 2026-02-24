Модернизацията на българските въоръжени сили продължава, но все още има много работа - това показва анализът на състоянието на армията. Той беше представен на президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. През миналата година България получи първите осем изтребителя F-16, а вторите вероятно ще се забавят.

Военното командване запозна президента със състоянието на армията ни. Анализ, в който е докладвано не само за темповете на модернизацията, но и за проблемите в армията.

"През 2025 по отношение на финансирането на отбраната има някакъв напредък - както по общото финансиране, така и на доходите на хората и на заплатите. Но това все още не е достатъчно добре изчистено", подчерта президентът Илияна Йотова.

Сред успехите в модернизацията бяха отчетени придобиването на първите изтребители F-16 Block 70, както и първият кораб. "Инфраструктурата беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде сертифицирано идването на самолетите. Сега летят. Вдигнахме флага на първия кораб. Екипажът е на него", обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Остават и проблемите. "Имаме вече нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея. Трябва да има поддържащ комплекс, за да може тя да работи пълноценно", подчерта държавният глава.

"Все още Българската армия разполага с огромно количество стара съветска техника, която е негодна и вече никъде не се използва. Трябваше по-бързо да се освободим от нея", подчерта служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.



Докато страната ни работи с 1/12 от бюджета се предвижда и разсрочването на плащанията по някои проекти - сред тях и вторите осем F-16, които е възможно да получим със закъснение. "Забавянето ще е може би с година", заяви министър Запрянов.



На фона на състоянието на армията ни, президентът Илияна Йотова коментира и годишнината от войната в Украйна. "Позицията - моята и на господин Радев, е от първата нощ на избухването на войната в Украйна. Не смятам, че това е специална операция. Това е война, която бушува вече четири години. Силно вярвам,ч е ще има развитие на мирните преговори и ще има примирие", изрази надежда Йотова.

Редактор: Станимира Шикова