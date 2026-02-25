Доброволци от инициативата „Бъди човек“ отново започват благотворителна кампания в област Ямбол в подкрепа на самотно живеещи възрастни хора и нуждаещи се. Акцията ще е 29-а поред, като се организира по повод Възкресение Христово. Целта е да бъдат подпомогнати 250 души в региона, обявиха инициаторите ѝ.

Хранителни продукти могат да бъдат дарени до 31 март в търговските обекти, подкрепящи кампанията. Те са обявени на сайта и Facebook страницата „Бъди човек – Област Ямбол“. Парично дарение може да се направи в поставените кутии, по банков път или чрез платформата PayPal. От 3 до 5 април доброволците ще подготвят и доставят хранителните пакети до домовете на нуждаещи се.

„Доброто не е жест, а отношение. Ние не носим просто хранителни продукти – носим внимание. Най-тежка не е бедността, а забравата. Една торба с продукти трае дни, а чувството, че някой те е потърсил – много по-дълго. Ако с тази кампания накараме 250 души да се почувстват по-малко сами, значи сме изпълнили истинския смисъл“, каза Деница Козарева, която е сред организаторите.

По думите ѝ нови доброволци винаги са добре дошли. „Благодарим на всички наши дарители, доброволци и съмишленици. Всички те са част от една по-голяма история на съпричастност. История, която показва, че когато сме заедно, можем да върнем светлината в нечий дом. Защото да бъдеш човек е избор“, посочи още Козарева.

Благотворителната кампанията се организира вече повече от 10 години в Ямболско преди големи християнски празници – Великден, Рождество Христово, Успение Богородично. До момента в нея са подкрепени над 5000 нуждаещи се. Доброволците са успели да обходят многократно всички 109 населени места в региона, информира кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

