Снимка: iStock
Венцислав Фердинандов е новият временно изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Плевен. Решението беше взето днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Фердинандов, който досега заемаше поста заместник-окръжен прокурор, ще ръководи държавното обвинение в града до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
Със същото решение Колегията преназначи Владимир Николов, освободен от длъжността „административен ръководител - окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Плевен.
Промените влизат в сила от днес.Редактор: Мария Барабашка
