Венцислав Фердинандов е новият временно изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Плевен. Решението беше взето днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Фердинандов, който досега заемаше поста заместник-окръжен прокурор, ще ръководи държавното обвинение в града до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

„Да се говори срещу Сарафов е самоубийство”: Бивш окръжен прокурор разказа за натиск в системата

Със същото решение Колегията преназначи Владимир Николов, освободен от длъжността „административен ръководител - окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Плевен.

Промените влизат в сила от днес.

Редактор: Мария Барабашка