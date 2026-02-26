Няма основание обществото да бъде разтревожено. Никой няма да ни вкара във война. Това са самолети на наш стратегически партньор, които провеждат планирани тренировки. Подобни дейности се извършват съгласно съюзническите ни ангажименти. Това заяви в „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната и на вътрешните работи Валентин Радев, коментирайки въпроса с американските самолети, които кацнаха на летище "Васил Левски".

"Ние нямаме американски бази - те са български. Съвместните тренировки подобряват подготовката и сигурността ни. Присъствието на съюзнически сили означава по-голяма защита, а не обратното", подчерта той.

Радев коментира и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който заяви, че причина за отстраняването му е опит да се заметат следи по случая "Петрохан". "Не е ненормално, нито изненадващо той да каже, че е сменен заради случая "Петрохан". Изгледах какво се случи в парламента в сряда и също останах с подобно убеждение. Колегите, които присъстваха, са професионалисти и са по-въздържани в изказванията си. Аз обаче му вярвам - вероятно има усещане, че нещо не е наред. Говори се за натиск - викане по кафенета. Това очевидно е движение в определена посока. Той изразява усещането си, че става дума за политическа сила и че настоящият вътрешен министър си позволява натиск върху разследващите. Щом го казва, вероятно има основания", смята бившият вътрешен и военен министър.

По повод срещата на служебния министър на вътрешните работи с шефа на „Криминална полиция“ Ангел Папалезов в ресторант Радев попита "защо изобщо го вика".

По думите му министърът със сигурност знае повече от това, което е публично известно и което прокуратурата е разрешила да бъде оповестено. "Един интелигентен човек от системата, който следи медиите и информацията в интернет, разбира, че подобна среща не е случайна. Аз през цялото време си мислех, че го вика за нещо друго - да има натиск върху него, да му каже да внимават какво правят", подчерта Радев.

Той припомни, че на следващия ден, "на среща с повече служители министърът казва две основни неща - да се работи обективно и по всички версии". "С това той косвено внушава, че разследването може би не е достатъчно обективно или че не се разглеждат всички възможни версии. Подобно изказване може да породи съмнения", коментира гостът в "Денят на живо".

Радев призова хората да вярват на институциите. "В разследванията участват много хора - разследващи полицаи, експерти, прокурори, съдебни лекари. Това не са един или двама души. Картината се изгражда от множество експертизи и мнения. Случаят е изключително тежък и необичаен. Самите разследващи казват, че подобно нещо не се е случвало. Обществото трудно възприема факти, които звучат шокиращо. Когато трагедията е толкова голяма, емоциите са силни, а версиите - много", обясни той.

