След като беше номинирана за „Международен Букър", писателката Рене Карабаш говори пред NOVA. Романът ѝ „Остайница" е едно от 13-те заглавия, които ще се борят за престижната награда за издадена през годината преводна книга.

Поток на мисълта, който тече без точки и главни букви, но с много поуки - това е „Остайница“. Основната тема в романа е за патриархалното семейство. „Един баща иска да има момче, но му се ражда момиче. Главната ми героиня е бурнешата Остайница. Бурнешите са албански девици, които дават клетви и се превръщат в мъже“, обясни Карабаш.

Традицията на бурнешите произхожда от Северна Албания. Девиците обикновено полагат клетва, за да избегнат нежелан брак или когато в семейството няма наследник от мъжки пол. „Подстригват ги, обличат им мъжки дрехи, дават им мъжко име. По този начин те си печелят свободата на мъжете", посочи авторката.

По думите на писателката посланието на книгата е, че „никога не е късно да промениш живота си, да го вземеш в ръцете си, да бъдеш този, който искаш да си“. Новината за наградата я заварила в хижа в Пампорово, където почти нямала обхват.

За Ирена Иванова или Рене Карабаш, както е литературният ѝ псевдоним, пътят започва като рок'н'рол. „Рок'н'рол в литературата означава бунт, страст, да не плащаш данък „обществено мнение“, смята писателят Илиян Любомиров. Според него стартът на Рене е бил именно такъв, а продължението – класика.

„Това е най-красивото израстване, което съм виждал, и съм абсолютно убеден, че тя ще бъде първият носител от България на Нобелова награда за литература, а „Букър“ е само загрявката“, категоричен е Любомиров. И добавя – „различно е да четеш поет, който пише проза”. „Тя е и поет, и писател, и драматург, и актьор, и режисьор. Това е явление– да си погален от Господа с талант, да си отговорен към таланта си и да бъдеш добър човек“, заключи той.