Само Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е компетентна да се произнесе дали главният прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде сменен. Това стана ясно след близо шестчасово заседание на Пленума на ВСС, който реши, че не разполага с правомощия да вземе решение по казуса и прехвърли въпроса към колегията на прокурорите. В ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“ преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев коментира, че последното развитие очертава институционален спор за тълкуването на Закона за съдебната власт.

„От днешното развитие на казуса излиза, че Пленумът на Висшия съдебен съвет след шестчасово заседание реши, че не е компетентен да се произнесе по този въпрос и прехвърли неговото решаване на Прокурорската колегия“, обясни той.

По думите на Орманджиев в основата на проблема стои разнопосочното тълкуване на текстове от Закона за съдебната власт от страна на прокурорската и съдийската колегия. Именно това разминаване поражда и спора около правомощията по отношение на временно изпълняващия функциите главен прокурор.

Той припомни, че Пленумът на ВСС прави предложения до президента за назначаване на главен прокурор, както и на председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. В същото време в закона е записано, че отделните колегии назначават административните ръководители на органите на съдебната власт. „Именно тук е разликата и може би основанието Пленумът да приеме такова решение“, посочи преподавателят.

Орманджиев обърна внимание и на измененията в съдебния закон от 2025 г., с които е въведено изискване Народното събрание да открие процедура по избор на нов състав на ВСС. Шестмесечният срок за това обаче е изтекъл. „На практика ние сме в хипотеза на изтекли срокове в абсолютно многопосочие, което е абсурдно за една демокрация“, заяви той.

По думите му е проблематично както продължителното заемане на една длъжност в продължение на години, така и липсата на ясно уреден статут на временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

Според Орманджиев реалната процедура по избор на нов главен прокурор ще бъде отложена и ще зависи от действията на новото, 52-ро Народно събрание.

