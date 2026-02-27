Продължава регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. До този момент четири политически формации са внесли необходимите подписи, като срокът за това изтича в 17 часа на 4 март.

Днес трябва да стане ясно и решението на централната комисия за състава на Районните избирателни комисии. Разпределението трябва да бъде направено на заседание на ЦИК, тъй като след напрежение и спорове, парламентарните сили не можаха да изберат председател и секретар в почти всички области на страната.

Росица Матева: Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите

Редактор: Станимира Шикова