Росица Матева: Секциите ще получат чували в два цвята – за изборни книжа и за помощни материали
Съществен напредък в Женева: Иран и САЩ постигнаха съгласие по повечето елементи на ядрена сделка
Предизборна математика: Ще се смени ли моделът или само неговият етикет
Втори ден спорове в парламента заради цената на водата
Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток
Крум Зарков: Смяната на Сарафов е въпрос на време, нарушаването на закона не може да продължава
„Възраждане“ се регистрира за парламентарните избори със заявката да ги спечели
Продължава регистрацията на партиите и коалициите за участие във вота на 19 април
Продължава регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. До този момент четири политически формации са внесли необходимите подписи, като срокът за това изтича в 17 часа на 4 март.
Днес трябва да стане ясно и решението на централната комисия за състава на Районните избирателни комисии. Разпределението трябва да бъде направено на заседание на ЦИК, тъй като след напрежение и спорове, парламентарните сили не можаха да изберат председател и секретар в почти всички области на страната.
