Взели сме нужните мерки за сигурност заради започналия военен конфликт в Близкия изток. Това каза в изявление служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той припомни, че днес в 13:00 ч. е свикано заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което ще се обсъжда необходимостта от още стъпки.

Министър Дечев подчерта, че на този етап няма информация за конкретна опасност за България, но държавата предприема превантивни действия. „Взели сме необходимите мерки за сигурност. На заседанието ще се обсъди дали има нужда от приемане и на други допълнителни мерки”, обясни той.

Вътрешният министър предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

► Рокади в МВР и професионални критерии

По отношение на вътрешната политика на ведомството, Емил Дечев потвърди, че текат смени на ръководителите на областните дирекции на МВР. Министърът уточни, че ще бъдат сменени повече от петима директори в страната.

„Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, имат интегритет и достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи”, заяви министърът. Той категорично отрече твърденията за политически натиск върху разследвания. „Ако някой служител е получил информация от негов началник, че министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай – това не е вярно, това е лъжа”, подчерта Дечев.

Основната задача на служебното правителство според Дечев е провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Той припомни решението на Конституционния съд от 15 март 2025 г., с което частично бяха касирани предходните избори заради нарушения в 2 000 секции. „Ние не искаме да допуснем втори такива избори и второ такова решение. Основната ни цел е да не допуснем ново касиране”, заяви вътрешният министър.